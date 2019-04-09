Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin havasına şimdiden girdi. Tecrübeli teknik adam, futbolcularının da tüm hafta bu maçı düşünmesini istedi. Yanal, A.Gücü maçının hemen ardından soyunma odasında sözü pazar günü oynanacak G.Saray derbisine getirdi ilk motivasyonunu gerçekleştirdi!
20 YILLIK SERİ DEVAM EDECEK
Sözlerine "Sezonun özür maçı olacak" diye başlayan Yanal, "Evimizde 20 yıldır Galatasaray'a yenilmiyoruz ve durum bizimle bitmeyecek. Alacağımız galibiyetle devam edecek" dedi.
TARAFTARIMIZI GÜLDÜRELİM...
Yanal şöyle devam etti: Taraftarımız arkamızda ama mutlu değil. Galatasaray galibiyeti hem teselli hem de önümüzdeki sezonun motivasyonu olacak. Tüm hafta bu maçtan başka şey düşünmeyin.
TÜM ENERJİMİZLE SAHADA OLACAĞIZ
Bu maçı önce beynimizde sonra sahada kazanacağız. Strese girmek için sebebimiz yok. Strese onlar girsin. İstanbul'a döndüğümüzde çok iyi çalışıp çok da iyi dinleneceğiz. Derbide tüm enerjimiz sahada olacak.
20 YILLIK SERİ DEVAM EDECEK
Sözlerine "Sezonun özür maçı olacak" diye başlayan Yanal, "Evimizde 20 yıldır Galatasaray'a yenilmiyoruz ve durum bizimle bitmeyecek. Alacağımız galibiyetle devam edecek" dedi.
TARAFTARIMIZI GÜLDÜRELİM...
Yanal şöyle devam etti: Taraftarımız arkamızda ama mutlu değil. Galatasaray galibiyeti hem teselli hem de önümüzdeki sezonun motivasyonu olacak. Tüm hafta bu maçtan başka şey düşünmeyin.
TÜM ENERJİMİZLE SAHADA OLACAĞIZ
Bu maçı önce beynimizde sonra sahada kazanacağız. Strese girmek için sebebimiz yok. Strese onlar girsin. İstanbul'a döndüğümüzde çok iyi çalışıp çok da iyi dinleneceğiz. Derbide tüm enerjimiz sahada olacak.
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