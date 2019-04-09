27. haftanın kapanış maçında'u deplasmandayenerek gövde gösterisi yaptı.böylece üst üste 3. galibiyeti alarak ilk iki iddiasını sürdürdü. 8. dakikada'ın köşe vuruşundabomboş pozisyonda kafayla golü attı:. 14. dakikada fark 2'ye çıktı.ceza yayı üzerinden mükemmel bir vuruşla topu adeta 90'a yolladı:42. dakikada'nin şık plasesi ile skoroldu. 64. dakikadayeniden farkı 2'ye çıkardı.'ın harika ara pasına çok iyi hareketlenensoğukkanlı bir plase ile golü attı:dakikadatopu ağlara yolladı ve skoroldu. 2 dakika sonra'ın golüyleskoru'e taşıdı. 78'debu kez frikikten harika bir gol attı:83'teyine asisti yaptı,skoru'ya getirdi. Uzatma dakikalarında'in uzaktan mükemmel şutu ağları deldi. Hakemyardımcısına danıştıktan sonra golü verdi:Maç bu skorla bitti.