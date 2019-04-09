Beşiktaş 27. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 yenerek gövde gösterisi yaptı. Siyah- Beyazlılar böylece üst üste 3. galibiyeti alarak ilk iki iddiasını sürdürdü. 8. dakikada Ljajic'ın köşe vuruşunda Vida bomboş pozisyonda kafayla golü attı: 0-1. 14. dakikada fark 2'ye çıktı. Adem Ljajic ceza yayı üzerinden mükemmel bir vuruşla topu adeta 90'a yolladı: 0-2. 42. dakikada Vedat Muriqi'nin şık plasesi ile skor 1-2 oldu. 64. dakikada Beşiktaş yeniden farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan'ın harika ara pasına çok iyi hareketlenen Burak Yılmaz soğukkanlı bir plase ile golü attı: 1-3.
GÜVEN YALÇIN'IN FÜZESİ AĞLARI DELDİ
70. dakikada Aberhoune topu ağlara yolladı ve skor 2-3 oldu. 2 dakika sonra Güven Yalçın'ın golüyle Beşiktaş skoru 2-4'e taşıdı. 78'de Ljajic bu kez frikikten harika bir gol attı: 2-5. 83'te Ljajic yine asisti yaptı, Güven Yalçın skoru 2-6'ya getirdi. Uzatma dakikalarında Güven'in uzaktan mükemmel şutu ağları deldi. Hakem Arda Kardeşler yardımcısına danıştıktan sonra golü verdi: 2-7. Maç bu skorla bitti.
GÜVEN YALÇIN'IN FÜZESİ AĞLARI DELDİ
70. dakikada Aberhoune topu ağlara yolladı ve skor 2-3 oldu. 2 dakika sonra Güven Yalçın'ın golüyle Beşiktaş skoru 2-4'e taşıdı. 78'de Ljajic bu kez frikikten harika bir gol attı: 2-5. 83'te Ljajic yine asisti yaptı, Güven Yalçın skoru 2-6'ya getirdi. Uzatma dakikalarında Güven'in uzaktan mükemmel şutu ağları deldi. Hakem Arda Kardeşler yardımcısına danıştıktan sonra golü verdi: 2-7. Maç bu skorla bitti.
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