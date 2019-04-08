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Kartal seri peşinde

Kartal seri peşinde
Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş bugün Ç.Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Beşiktaş'ta Quaresma ve Adriano sakatlığı nedeniyle bugün oynamayacak.

HEDEF 8 MAÇTA 24 PUAN
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kalan 8 maçı da kazanmanın planlarını yapıyor. Tecrübeli hoca ligi en kötü olasılıkla 2. bitirerek Devler Ligi şansını zorlamak istiyor.

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