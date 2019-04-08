Kartal seri peşinde

Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş bugün Ç.Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Beşiktaş'ta Quaresma ve Adriano sakatlığı nedeniyle bugün oynamayacak.



HEDEF 8 MAÇTA 24 PUAN

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kalan 8 maçı da kazanmanın planlarını yapıyor. Tecrübeli hoca ligi en kötü olasılıkla 2. bitirerek Devler Ligi şansını zorlamak istiyor.



