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G.Saray’a karşı seriyi sürdürmek istiyoruz

Valbuena, G.Saray derbisinde tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi

G.Saray’a karşı seriyi sürdürmek istiyoruz
Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena, Ankaragücü maçı sonrası, derbisiyle ilgili konuştu. Rakiplerine karşı evlerinde üstünlüklerinin bulunduğunu söyleyen Fransız yıldız, "Üstünlüğümüzü devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız maçtaki en büyük itici gücümüz olacak" ifadelerini kullandı.

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