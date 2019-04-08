G.Saray’a karşı seriyi sürdürmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena, Ankaragücü maçı sonrası, Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Rakiplerine karşı evlerinde üstünlüklerinin bulunduğunu söyleyen Fransız yıldız, "Üstünlüğümüzü devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız maçtaki en büyük itici gücümüz olacak" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 08.04.2019
- Gazete
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