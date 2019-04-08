Göztepe ateşle oynuyor

Göztepe'ye büyük şok!... Ligde kalma savaşı veren 2 ekibin kapışmasında Göztepe evinde konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 yenilerek ağır bir darbe aldı.
GÖZTEPE ŞOK YAŞADI
Maçta üstün bir oyun sergileyen Göztepe birçok fırsattan yararlanamadı. İzmir ekibi üstün oynamasına rağmen 88'de Barbosa'nın golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 16. sıradan kurtulamadı.
GÖZTEPE ŞOK YAŞADI
Maçta üstün bir oyun sergileyen Göztepe birçok fırsattan yararlanamadı. İzmir ekibi üstün oynamasına rağmen 88'de Barbosa'nın golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 16. sıradan kurtulamadı.
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