Göztepe ateşle oynuyor İzmir ekibi evinde ağırladığı sonuncu Akhisar’a Barbosa’nın golüyle teslim oldu. Göztepe böylece 16. sırada kalarak tehlikeli bölgeden çıkamadı

Göztepe'ye büyük şok!... Ligde kalma savaşı veren 2 ekibin kapışmasında Göztepe evinde konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 yenilerek ağır bir darbe aldı.



GÖZTEPE ŞOK YAŞADI

Maçta üstün bir oyun sergileyen Göztepe birçok fırsattan yararlanamadı. İzmir ekibi üstün oynamasına rağmen 88'de Barbosa'nın golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 16. sıradan kurtulamadı.