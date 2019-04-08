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Göztepe ateşle oynuyor

İzmir ekibi evinde ağırladığı sonuncu Akhisar’a Barbosa’nın golüyle teslim oldu. Göztepe böylece 16. sırada kalarak tehlikeli bölgeden çıkamadı

Göztepe ateşle oynuyor
Göztepe'ye büyük şok!... Ligde kalma savaşı veren 2 ekibin kapışmasında Göztepe evinde konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 yenilerek ağır bir darbe aldı.

GÖZTEPE ŞOK YAŞADI
Maçta üstün bir oyun sergileyen Göztepe birçok fırsattan yararlanamadı. İzmir ekibi üstün oynamasına rağmen 88'de Barbosa'nın golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 16. sıradan kurtulamadı.

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