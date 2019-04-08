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, ’deki 3 puan hasretini bitirmekte kararlı

Terim öğrencilerine, “20 yıllık özlemi bitirip ’de ’yi yeneceğiz” diye konuştu...




G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor maçından sonra takımına 2 gün izin verdi. Oyuncularına da tatilde kafalarını iyice toparlamalarını istedi.

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