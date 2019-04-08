G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor maçından sonra takımına 2 gün izin verdi. Oyuncularına da tatilde kafalarını iyice toparlamalarını istedi.
- Spor
- 08.04.2019
- Gazete
Fatih Terim, Kadıköy’deki 3 puan hasretini bitirmekte kararlı
Terim öğrencilerine, “20 yıllık özlemi bitirip Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yeneceğiz” diye konuştu...
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor maçından sonra takımına 2 gün izin verdi. Oyuncularına da tatilde kafalarını iyice toparlamalarını istedi.
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