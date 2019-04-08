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6.5 aydır kazanamıyor

14 deplasman maçında 1 kez kazanan Fener, 6.5 aydır kayıp

6.5 aydır kazanamıyor
Fenerbahçe 'de deplasmanda 3 puana hasret. Sarı Kanarya son deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018 tarihinde Atiker Konyaspor karşısında almıştı. o maçta rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 14 deplasman maçında 1 kez kazandı.

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