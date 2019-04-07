Şaziye Erdoğan’dan 1 altın 1 de gümüş (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan milli sporcumuz Şaziye Erdoğan, kadınlar 45 kilo koparma ve toplamda altın, silkmede gümüş madalya kazandı. Şampiyonada mücadele eden bir diğer sporcumuz Muammer Şahin, erkekler 55 kiloda koparmada gümüş, silkme ve toplamda bronz madalya elde etti.



LİDER BAŞAKŞEHİR'İN KONUĞU KONYASPOR

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir bugün evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa ile Erzurumspor kapışacak. Maç saat 13.30'da... Saat 16.00'da ise Göztepe evinde Akhisarspor'u konuk edecek.



​İSTANBUL MARATONU NEFESLERİ KESECEK

Spor İstanbul tarafından Vodafone'un sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu bugün koşulacak. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşularına 100 ülkeden 10 binin üzerinde atlet katılacak.



T.TELEKOM 73-56 GALİP

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı 73-56 yenmeyi başardı. Ligde günün diğer maçında ise Tofaş, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 102-72 mağlup etti.



ÇUKUROVA, İZMİT'İ KOLAY GEÇTİ: 85-74

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde lider Çukurova, İzmit Bld.'yi 85-74 yendi. Diğer sonuçlar: Ormanspor-Beşiktaş: 66- 88, Adana Bas.-Canik: 100-92, Kırçiçeği- Mersin: 47-85, G.Saray-Botaş: 85-74.



F.BAHÇE OPET YARI FİNALDE

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final 3.maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Seriyi 2-1 kazanan Kanarya yarı finale yükselerek VakıfBank'ın rakibi oldu.