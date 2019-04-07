Cimbom bu kez hata yapmadı... Sarı- Kırmızılılar hafta içi Türkiye Kupası'nda 0-0 berabere kaldığı Yeni Malatya'yı TT Stadı'nda bu kez 3-0'la geçti. Lider Başakşehir'le maç fazlasıyla da olsa farkı 3'e indiren Galatasaray, gelecek hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi de moral buldu.



FARNOLLE GEÇİT VERMEDİ

29. dakikada Emre Akbaba'nın dar açıdan şutunu Farnolle uzaklaştırdı. 34. dakikada Farnolle bu kez de Onyekuru'ya gol izni vermedi. 35. dakikada Feghouli topu ağlara gönderdi.



VAR'DAN OFSAYT UYARISI

Ancak VAR 'ofsayt' uyarısı yapınca gol iptal edildi. 45+2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Diagne skoru 1-0 yaptı. 50'de Emre'nin kafa vuruşu Diagne'ye de çarparak ağlara gitti: 2-0.



ONYEKURU ZORU BAŞARDI

68. dakikada Onyeruru bomboş pozisyonda kafayı dışarıya vurdu. Galatasaray 88. dakikada bir penaltı daha kazandı. Diagne kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıp perdeyi kapattı: 3-0.



DIAGNE ALEX'İN REKORUNU KIRDI

Dün akşam Malatyaspor ağlarını penaltıdan 2 golle sarsan Mbaye Diagne çarpıcı bir rekora imza attı. Bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formasıyla toplam 10 penaltı golüne imzasını atan Senegalli forvet, Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex'i geçti. Sambacı 2007-2008 sezonunda penaltıdan 9 gol atmıştı.