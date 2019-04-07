Galatasaray'da savunma çöktü Galatasaray’ın stoper ikilisi Marcao ve Luyindama cezaları nedeniyle F.Bahçe derbisinde yok. Aslan‘ı derbide ciddi bir stoper krizbi ekliyor.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi bir şok da Marcao'dan... Hafta içinde oynanan kupa maçında Luyindama kırmızı kart görmüş ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Cimbom'un bir diğer stoperi Marcao da dünkü Yeni Malatya maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Böylelikle F.Bahçe karşısında Aslan'ın ideal stoper ikilisi cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Bu gelişme G.Saray'da büyük bir krize sebep oldu.



TERİM ALTERNATİF ARIYOR

Fatih Terim'in bu iki ismin yokluğunda stoperde Donk'la birlikte hangi isme şans vereceği merak konusu.



GALATASARAY DOLUDİZGİN

Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçen Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında 26 puan topladı. İkinci yarının en fazla puan toplayan takımı olan Cimbom, Malatya'yı yenerek çıkışını sürdürdü.