‘Fener Ol’ kampanyasının kaderi taraftarın elinde İlk üç günde iş dünyasından beklenen katkı gelmedi. Bu yüzden gözler yıllardır dile getirilen '25 milyon Fenerli' taraftara çevrildi. Her taraftar 20 lira olan SMS'ten 1 adet atarsa 500 milyon lira (80 milyon Euro) gelecek. UEFA engeli de böylece aşılmış olacak.

Ekonomik krizi aşabilmek için 'Fener Ol' kampanyasına start veren Fenerbahçe'de tüm gözler elde edilecek gelire çevrildi... İlk üç günde iş dünyasından beklenen katkının gelmemesi hayal kırıklığı yaratmış durumda. Bu nedenle yıllardır dile getirilen '25 milyon' Fenerbahçeli'ye büyük iş düşüyor. Sarı-Lacivertli kulüp için hayati önem taşıyan kampanyanın kaderini taraftarlar belirleyecek.



TRANSFER BÜTÇESİ DE OLUŞTURULACAK

Eğer her taraftar, bedeli 20 lira olan SMS'ten 1 tane bile atarsa kulübün kasasına 500 milyon lira (Yaklaşık 80 milyon Euro) girecek. Bu durumda UEFA engeli aşılacak, ayrıca yeni sezonun transfer bütçesi de oluşturulacak.



HEDEF TUTTURULAMAZSA EYVAH!

Aksi bir durumda ise Fenerbahçe'yi çok zor günler bekliyor. Hedeflenen gelir elde edilemezse Sarı-Lacivertliler, Avrupa'dan men cezasıyla karşılaşacak. Kampanya kapsamında ilk 3 günde toplanan para ise 15 milyon TL.



ÖNCE ANTRENMAN SONRA YOLCULUK

Fenerbahçe Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı. Taktik çalışma 1 saat 15 dakika sürdü. Ardından Fenerbahçe kafilesi otobüsle Ankara'ya gitti. Sarı-Lacivertliler burada taraftarlar kafileyi çiçeklerle karşıladı.



FENERBAHÇE'DE SARI ALARM!

A.Gücü maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında. İsmail, Eljif, Soldado, Neustadter, Skrtel, Dirar kart görürse G.Saray derbisinde olmayacaklar.