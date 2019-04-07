Yeni Malatya galibiyeti sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu. Terim, "İstemeyi bildiğimizde, almayı da biliyoruz. Hem istedik, hem de almayı bildik. 3-4 gün önce maalesef, özellikle son bölgede başarılı olamadık. Bugün çok önemli işler yaptılar" ifadelerini kullandı.
AHMET VE SEMİHİMİZ VAR
Terim, "Marcao kaleye 50 metre mesafede, 2-0 öndeyken o faulü yapmayacak. Pozisyon sarı kart mı tartışılır. Ömür boyu aynı ilk 11'le oynayamayız. Belki Ahmetimiz oynayacak, belki Semihimiz" dedi.
YUTO NAGATOMO YETİŞECEK
Tecrübeli hoca, "Nagatomo bizim takımımız için çok önemli. Ben de özledim. Süre azaldı. Fenerbahçe maçına büyük ihtimalle yetişebilir. En kötü kadroda bizimle olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.
BİZDE PROBLEM ASLA OLMAZ
Terim, "Belhanda ve Diagne'nin arasındaki olay bizim dışımızda gelişen bir şeydi. Maç sonu bir problem yoktu. Bizde böyle problemler olmaz" şeklinde konuştu.
TÜRK TELEKOM'DA BÜYÜK DESTEK
G.Saray taraftarı Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 33 bin Sarı-Kırmızılı taraftar 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdiler. Türk Telekom Stadı'ndaki coşku görülmeye değerdi.
AHMET VE SEMİHİMİZ VAR
Terim, "Marcao kaleye 50 metre mesafede, 2-0 öndeyken o faulü yapmayacak. Pozisyon sarı kart mı tartışılır. Ömür boyu aynı ilk 11'le oynayamayız. Belki Ahmetimiz oynayacak, belki Semihimiz" dedi.
YUTO NAGATOMO YETİŞECEK
Tecrübeli hoca, "Nagatomo bizim takımımız için çok önemli. Ben de özledim. Süre azaldı. Fenerbahçe maçına büyük ihtimalle yetişebilir. En kötü kadroda bizimle olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.
BİZDE PROBLEM ASLA OLMAZ
Terim, "Belhanda ve Diagne'nin arasındaki olay bizim dışımızda gelişen bir şeydi. Maç sonu bir problem yoktu. Bizde böyle problemler olmaz" şeklinde konuştu.
TÜRK TELEKOM'DA BÜYÜK DESTEK
G.Saray taraftarı Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 33 bin Sarı-Kırmızılı taraftar 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdiler. Türk Telekom Stadı'ndaki coşku görülmeye değerdi.
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