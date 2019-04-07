Yönetim Cenk Tosun’la F.Bahçe’nin ilgilenmesi nedeniyle telaşa kapıldı. Başkan Orman’ın gelecek hafta milli oyuncu için İngiliz kulübüne teklif yapacağı öne sürüldü. Beşiktaş'ta Cenk Tosun alarmı!... Siyah- Beyazlı yönetim Fenerbahçe'nin milli golcüyü transfer etmek için girişimlerde bulunmaya başlaması üzerine paniğe kapıldı. Eski golcülerini Fenerbahçe'ye kaptırmak istemeyen Başkan Fikret Orman'ın Cenk'i kiralamak için Everton'la görüşeceği gelen bilgiler arasında. ORMAN HAFTAYA ADA YOLCUSU Bu transferi bizzat yürüten Başkan Fikret Orman'ın Everton'da gelecek sezon forma şansı bulması zor iptimal olarak gösterilen Cenk için her kozu oynayacağı belirlendi. Orman'ın haftaya Ada'ya gitmesi bekleniyor. BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR Cenk Tosun'un Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği belirlenirken bu konuda yapılacak görüşmeleri beklediği ortaya çıktı. Everton'la iyi ilişkiler içersinde olan Beşiktaş bu transferde bir adım önde gösteriliyor.
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