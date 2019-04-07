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'ta seferberliği

Yönetim ’la F.Bahçe’nin ilgilenmesi nedeniyle telaşa kapıldı. Başkan Orman’ın gelecek hafta milli oyuncu için İngiliz kulübüne teklif yapacağı öne sürüldü.

Cenk Tosun seferberliği
Beşiktaş'ta Cenk Tosun alarmı!... Siyah- Beyazlı yönetim Fenerbahçe'nin milli golcüyü transfer etmek için girişimlerde bulunmaya başlaması üzerine paniğe kapıldı.

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