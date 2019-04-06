Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde olan Galatasaray bu akşam çok kritik bir sınava çıkacak. Sarı-Kırmızılılar evinde Yeni Malatya'yı konuk edecek. Fatih Terim dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yaptı ve "Kalan 8 maçı da kazanacağız. Buna mecburuz. Malatya önünde kazanmaktan başka çaremiz yok" ifadesini kullandı.
- Spor
- 06.04.2019
- Gazete
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