Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Artvin'in Hopa ilçesinde Beşiktaşlı bir iş adamını katkılarıyla yapılan anaokulu açılışına katıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından yeni teknik direktör kim olacak sorusu üzerine Başkan Orman, "Şu an Beşiktaş'ın seçimi var.
- Spor
- 06.04.2019
- Gazete
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