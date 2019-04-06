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: Hoca işi seçimden sonra

Başkanı , Teknik Direktör ’in A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesinin ardından acele etmediklerini belirterek “Hocayı seçimden sonra açıklayacağız. Aklımızda netleşmiş bir isim yok” diye konuştu.

Hoca işi seçimden sonra
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Artvin'in Hopa ilçesinde Beşiktaşlı bir iş adamını katkılarıyla yapılan anaokulu açılışına katıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından yeni teknik direktör kim olacak sorusu üzerine Başkan Orman, "Şu an Beşiktaş'ın seçimi var.

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