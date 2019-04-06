Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Artvin'in Hopa ilçesinde Beşiktaşlı bir iş adamını katkılarıyla yapılan anaokulu açılışına katıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından yeni teknik direktör kim olacak sorusu üzerine Başkan Orman, "Şu an Beşiktaş'ın seçimi var.

