Fenerbahçe’de moral kahvaltısı Fenerbahçe’de dün Ankaragücü maçı öncesi moral kahvaltısı gerçekleştirildi. Organizasyona Başkan Ali Koç ve Comolli de katıldı.

Milli maçlar ve yerel seçimler sebebiyle ara verilen lige MKE Ankaragücü karşılaşması ile dönecek olan Fenerbahçe, dün sabah Ataşehir'deki Social Lounge adlı mekanda düzenlenen kahvaltı organizasyonuyla bir araya geldi. Kahvaltıyı teknik patron Ersun Yanal organize etti.



BAŞKAN DA KATILDI

Kahvaltıya, Yanal ve futbolcular dışında Başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli, menajer Volkan Ballı ve bazı yöneticiler katıldı.