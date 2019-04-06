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Fenerbahçe Beko rekorla bitirdi

Fener, Maccabi’yi devirdi. Euroleague’de evinde 15’te 15 yapan ilk takım oldu.

Fenerbahçe Beko rekorla bitirdi
THY Euroleague'de liderliği haftalar öncesinde garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonun son maçında Maccabi Fox'u 78-75 mağlup etti. Sloukas 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de evinde oynadığı 15 maçın tamamını kazandı. Fenerbahçe, Euroleague'de yeni formata geçildikten sonra sahasındaki tüm maçları kazanan tek takım olma unvanını da eline geçirmiş oldu. Kanarya ayrıca Euroleague formatında normal sezonda en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan takım olmayı da başardı.

FENER'İN RAKİBİ ZALGİRİS
THY Euroleague'de normal sezonun bitmesinin ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris'le, Anadolu Efes ise İspanya'dan Barcelona ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE-ZALGIRIS
A.EFES-BARCELONA
CSKA-BASKONIA
R.MADRID-P'NAIKOS

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