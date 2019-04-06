Fenerbahçe Beko rekorla bitirdi

Euroleague'de liderliği haftalar öncesinde garantileyen, normal sezonun son maçındamağlup etti. Sloukas 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de evinde oynadığı 15 maçın tamamını kazandı. Fenerbahçe, Euroleague'de yeni formata geçildikten sonra sahasındaki tüm maçları kazanan tek takım olma unvanını da eline geçirmiş oldu. Kanarya ayrıca Euroleague formatında normal sezonda en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan takım olmayı da başardı.'de normal sezonun bitmesinin ardındaneşleşmeleri belli oldu.ekibi'le,ise'danile karşılaşacak.