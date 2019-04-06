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4 Nisan saldırısı için flaş karar!

4 Nisan 2015’te takım otobüsüne yapılan saldırı için savcılık yeni soruşturma istedi.

4 Nisan saldırısı için flaş karar!
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015'te otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamamıştı. Ancak flaş bir gelişme oldu. Polisin hazırladığı fezleke dosyasını eksiklikler nedeniyle geri iade eden savcılık, olayla ilgili yeni deliller toplanmasını istedi. Bu arada polisin olay yeri krokisinde saldırı anına ilişkin ayrıntılara da yer verildi. Krokide ayrıca ayak izleri tespiti ile tüfekle ateş açılması sonucu ağaç dallarındaki saçma izleri de yer aldı.

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