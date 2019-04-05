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’da kırmızı alarm

’da zorlu maçlar öncesinde takımdaki formsuz isimler ve sakatlar düşündürüyor... Aslan'da Diagne, Onyekuru ve haftalardır kötü... Nagatomo ve Mitroglou ise sakat...



Cimbom'da kırmızı alarm... Sarı-Kırmızılar zorlu maçlar öncesinde SOS veriyor... Yeni Malatyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Luyindama, 9 gün sonra oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra bir diğer stoper Sambacı Marcao ise Yeni Malatyaspor maçına kart sınırında çıkacak.

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