Cimbom'da kırmızı alarm... Sarı-Kırmızılar zorlu maçlar öncesinde SOS veriyor... Yeni Malatyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Luyindama, 9 gün sonra oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra bir diğer stoper Sambacı Marcao ise Yeni Malatyaspor maçına kart sınırında çıkacak.
- Spor
- 05.04.2019
- Gazete
Galatasaray’da kırmızı alarm
Galatasaray’da zorlu maçlar öncesinde takımdaki formsuz isimler ve sakatlar düşündürüyor... Aslan'da Diagne, Onyekuru ve Fernando haftalardır kötü... Nagatomo ve Mitroglou ise sakat...
Cimbom'da kırmızı alarm... Sarı-Kırmızılar zorlu maçlar öncesinde SOS veriyor... Yeni Malatyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Luyindama, 9 gün sonra oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra bir diğer stoper Sambacı Marcao ise Yeni Malatyaspor maçına kart sınırında çıkacak.
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