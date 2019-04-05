Futbolcular da elini taşın altına soktu

Dün start alan 'Fener Ol' kampanyasına Sarı-Lacivertli futbolcuların da destek vereceği öğrenildi. Futbolcular aylık maaşlarının yüzde 10'luk bir kısmını kampanyaya ayıracak ve taraftarlara örnek olmaya çalışacak.
VOLKAN'IN FAZLASI VAR!
Takımın en eskisi olan Volkan Demirel'in ise kampanyaya çok daha yüksek bir meblağ ile katılacağı da gelen haberler arasında. Volkan'ın ne kadar bağışta bulunacağı daha sonra açıklanacak.
DİĞER BRANŞLAR SIRADA
Kampanyaya diğer branş sporcularının da katılmasının beklendiği ancak bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı da öğrenildi. Sporcuların tüm yardımı FB TV ekranlarından açıklanacak.
VOLKAN'IN FAZLASI VAR!
Takımın en eskisi olan Volkan Demirel'in ise kampanyaya çok daha yüksek bir meblağ ile katılacağı da gelen haberler arasında. Volkan'ın ne kadar bağışta bulunacağı daha sonra açıklanacak.
DİĞER BRANŞLAR SIRADA
Kampanyaya diğer branş sporcularının da katılmasının beklendiği ancak bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı da öğrenildi. Sporcuların tüm yardımı FB TV ekranlarından açıklanacak.
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