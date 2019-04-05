Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kurtuluş mücadelesi olarak gördüğü 'Fener Ol' kampanyası dün 19.07'de başladı. Kampanyada hedef, geniş bir katılım sağlayıp 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL toplamak. Toplanacak bu para kulübe gelir yazılıp, UEFA'dan gelecek men cezasının önüne geçilmeye çalışılacak.
- Spor
- 05.04.2019
- Gazete
Fenerbahçe 'Fener Ol' kampanyasını dün 19:07'de başlattı
Bu sezon transfere 350 milyon TL harcayan, buna karşın ligde düşme hattının hemen üstünde olan Fenerbahçe borç yükünü azaltmak için harekete geçti. FB TV'de start alan kampanyada Fenerbahçe l i işadamları ve ünlüler desteğe çağrıldı... Yardım kampanyası 31 Mayıs'a kadar devam edecek.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kurtuluş mücadelesi olarak gördüğü 'Fener Ol' kampanyası dün 19.07'de başladı. Kampanyada hedef, geniş bir katılım sağlayıp 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL toplamak. Toplanacak bu para kulübe gelir yazılıp, UEFA'dan gelecek men cezasının önüne geçilmeye çalışılacak.
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