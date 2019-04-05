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En az derbi kadar önemli

Futbolcularını uyaran , “gücü maçı en az derb i kadar önemli. Tam motivasyonla sahada olmalıyız” dedi.

En az derbi kadar önemli
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sarı-Lacivertli futbolculardan sadece A.Gücü maçına konsantre olmalarını istedi.

STRES BAŞLAMASIN
Ankaragücü maçının kaybedilmesi durumunda yeniden stresin başlayacağına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç maç. Herkesin Galatasaray derbisi hakkında konuşmayı bırakıp bu maça konsantre olmalarını istiyorum. Derbi kadar önemli. Ankara'da tam bir motivasyonla sahada olmalıyız" dedi.

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