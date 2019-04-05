En az derbi kadar önemli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sarı-Lacivertli futbolculardan sadece A.Gücü maçına konsantre olmalarını istedi.



STRES BAŞLAMASIN

Ankaragücü maçının kaybedilmesi durumunda yeniden stresin başlayacağına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç maç. Herkesin Galatasaray derbisi hakkında konuşmayı bırakıp bu maça konsantre olmalarını istiyorum. Derbi kadar önemli. Ankara'da tam bir motivasyonla sahada olmalıyız" dedi.