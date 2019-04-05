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Diagne’ye sosyal medya yasağı

Senegalli yıldızın sosyal paylaşımı sonrası yönetim ve teknik heyetten uyarı geldi...

Diagne’ye sosyal medya yasağı
G.Saray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saçma mesajlar görüyorum. Sokakta benim futboldan anlamadığımı düşünen bir sürü aptal insan var ama sezon sonunda ağızları kapanacak. Konuşmaya gerek yok, kendi kendilerine konuşuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu açıklamalar sonrası Galatasaraylı yöneticiler ve Fatih Terim Diagne'ye sosyal medya yasağı koydu ve ifadelerinde dikkatli olmasını istedi.

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