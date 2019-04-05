G.Saray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saçma mesajlar görüyorum. Sokakta benim futboldan anlamadığımı düşünen bir sürü aptal insan var ama sezon sonunda ağızları kapanacak. Konuşmaya gerek yok, kendi kendilerine konuşuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
DAHA DİKKATLİ OL
Bu açıklamalar sonrası Galatasaraylı yöneticiler ve Fatih Terim Diagne'ye sosyal medya yasağı koydu ve ifadelerinde dikkatli olmasını istedi.
DAHA DİKKATLİ OL
Bu açıklamalar sonrası Galatasaraylı yöneticiler ve Fatih Terim Diagne'ye sosyal medya yasağı koydu ve ifadelerinde dikkatli olmasını istedi.
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