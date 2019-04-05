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, Vlasic’i kiralamak için Everton’a teklif yapacak

, ’da oynayan Vlasic’i kiralamak için Everton’a teklif yapacak.

Sürpriz aday Vlasic

'tan sürpriz atak... Siyah- Beyazlı yönetimin scout ekibinin bir süredir takip ettiği 'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nikola Vlasic için sezon sonunda harekete geçeceği iddia edildi. Bonservisi Everton'da olan 21 yaşındaki oyuncunun kiralanması için girişimlerde bulunulacak.

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