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3 puanla başlayacağız

maçından mutlak galibiyet bekleyen tecrübeli hoca, “Sadece galibiyeti düşünüyoruz” diye konuştu.

3 puanla başlayacağız
Lige verilen 19 günlük aranın ardından bugün Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor üç puana odaklandı. Teknik direktör Ünal Karaman arada çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Bazı günler çift antrenmanlar yaptık ama oyuncularım her antrenmanda bir öncekinden daha hırslıydı. Bunun meyvelerini sahada toplayacağımıza inanıyorum. Sadece galibiyeti düşünüyoruz" diye konuştu.

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