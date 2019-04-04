Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Abdülkadir Parmak, takımda her geçen zaman diliminde daha fazla süre almasının uyanmak istemediği bir rüya gibi olduğunu söyledi. Parmak, daha iyisini yapmak için her zaman daha çok çalıştığını da söyledi. Oynadığı 18 maçta altı gol bir asistlik performans sergileyen Abdülkadir Parmak yaşı itibariyle genç futbolcu sayılamayacağını belirterek, "Bireysel performansımın artması benim için tabii ki çok önemli ancak esas önemli olan takımımın iyi işler yapması" ifadesini kullandı.
DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIM
Abdülkadir Parmak takımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyerek, "Daha fazla çalışacağım. Hedefim büyük başarılara imza atmak" dedi.
DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIM
Abdülkadir Parmak takımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyerek, "Daha fazla çalışacağım. Hedefim büyük başarılara imza atmak" dedi.
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