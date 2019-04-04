orta saha oyuncularından, takımda her geçen zaman diliminde daha fazla süre almasının uyanmak istemediği bir rüya gibi olduğunu söyledi.daha iyisini yapmak için her zaman daha çok çalıştığını da söyledi. Oynadığımaçta altı gol bir asistlik performans sergileyenyaşı itibariyle genç futbolcu sayılamayacağını belirterek, "Bireysel performansımın artması benim için tabii ki çok önemli ancak esas önemli olan takımımın iyi işler yapması" ifadesini kullandı.Parmak takımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyerek, "Daha fazla çalışacağım. Hedefim büyük başarılara imza atmak" dedi.