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lı yıldıza bu kez de takımı talip oldu.

Medel’e Gent kancası
Beşiktaş'ta İtalyan ve Şili kulüplerinin kancasında olan Medel'e bu kez de Belçika takımlarından Gent'in talip olduğu ortaya çıktı. Kulübü'nün yeni sezonda iddialı bir takım kurmak istediği ortaya çıkarken Medel'i listesine aldığı öğrenildi. Şilili futbolcu için sezon sonunu bekleyen Medel'in 4 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı belirlendi.

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