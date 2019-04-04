Medel’e Gent kancası

Beşiktaş'ta İtalyan ve Şili kulüplerinin kancasında olan Medel'e bu kez de Belçika takımlarından Gent'in talip olduğu ortaya çıktı. Gent Kulübü'nün yeni sezonda iddialı bir takım kurmak istediği ortaya çıkarken Medel'i listesine aldığı öğrenildi. Şilili futbolcu için sezon sonunu bekleyen Medel'in 4 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı belirlendi.
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