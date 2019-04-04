Herkes G.Saray’ı bekliyor

F.Bahçe'nin yıldız oyuncularından Hasan Ali Kaldırım önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Etrafımızda tüm arkadaşlarımız, Galatasaray maçını bekliyor. Biz önemini ve taraftarımızın bu maçı nasıl heyecanla beklediğini iyi biliyoruz. 20 senedir Kadıköy'de kaybetmedik. İnşallah bu devam eder" diye konuştu.
BENİM ÇIKIŞ MAÇIM
Hasan Ali, "Transferin son günü, Kayserispor maçından birkaç saat önce sayın başkanımız beni aradı ve benimle özel görüştü. Maçı kaybettik ama o maçın benim çıkış maçım olduğunu ve baskıyı attığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
BENİM ÇIKIŞ MAÇIM
Hasan Ali, "Transferin son günü, Kayserispor maçından birkaç saat önce sayın başkanımız beni aradı ve benimle özel görüştü. Maçı kaybettik ama o maçın benim çıkış maçım olduğunu ve baskıyı attığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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