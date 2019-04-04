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Sarı-Kırmızılılar, ligdeki Yeni sınavına dün ara vermeden başladı

Galatasaray ara vermedi
G.Saray 'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-Kırmızılı futbolcular core stabilizasyon hareketleri ve dinamik ısınmayla idmana başladı. Çalışmanın ana bölümünde altıya altı dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Nagatomo ve Mitroglou fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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