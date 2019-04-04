Yeni sezon için transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki isimler artıyor... Avrupa ve Güney Amerika'da birçok yıldızla temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'in son hedefi Breel Embolo oldu. İsviçreli yıldız, Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyiyor.
- Spor
- 04.04.2019
- Gazete
Fenerbahçe, Schalke’de forma giyen genç yıldız Embolo'yu bitirmek istiyor
Yanal’ın raporuyla kanat-forvet transferi için start veren yönetim, Embolo’yla yakından ilgileniyor. Genç yıldız bu sezon 20 maçta 5 gol attı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki isimler artıyor... Avrupa ve Güney Amerika'da birçok yıldızla temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'in son hedefi Breel Embolo oldu. İsviçreli yıldız, Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyiyor.
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