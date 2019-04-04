Denizlispor geri döndü

1. Lig'de nefesleri kesen maçta Denizlievinde Altay'la 1-1 berabere kaldı. Denizli 6'da Recep Niyaz'la öne geçerken Altay 32'de Ferhat'la eşitliği sağladı. İzmir ekibi 40'ta Paixao ile 2-1 öne geçti. 65'te ise Cappel farkı ikiye çıkardı: 1-3. Denizli 81'de Kehinde ile farkı bire indirdi. Ev sahibi duraklamalarda Mehmet'in penaltı golüyle 1 puanı kurtardı. Denizli b55 puana ulaştı ve averajla liderliğini sürdürdü. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Gazişehir-Afyon: 1-0, Balıkesir-Giresun: 1-1, Hatay-Elazığspor:3-1.
- Spor
- 04.04.2019
- Gazete
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