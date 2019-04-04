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’ta büyük kriz! Ödeme sorunu futboldan sonra a da sıçradı

Lisansı için hala borçsuzluk kağıdı alamadı. erkek ve kadın takımı da paraları ödenmediği için idmana çıkmadı.



Beşiktaş'ta ödeme krizi giderek büyüyor... Siyah- Beyazlı yönetim UEFA Lisansı için TFF'ye teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıtlarını hala imzalatamadı. Siyah-Beyazlı yönetim ödenmesi gereken paralar için kaynak ararken bu kez de basketbolcular kazan kaldırdı. Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı 4 aydır maaşlarını alamadığı için dün sabah yapılması gereken antrenmana çıkmadı.

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