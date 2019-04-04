Beşiktaş'ta ödeme krizi giderek büyüyor... Siyah- Beyazlı yönetim UEFA Lisansı için TFF'ye teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıtlarını hala imzalatamadı. Siyah-Beyazlı yönetim ödenmesi gereken paralar için kaynak ararken bu kez de basketbolcular kazan kaldırdı. Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı 4 aydır maaşlarını alamadığı için dün sabah yapılması gereken antrenmana çıkmadı.
- Spor
- 04.04.2019
- Gazete
Beşiktaş’ta büyük kriz! Ödeme sorunu futboldan sonra basketbola da sıçradı
Beşiktaş UEFA Lisansı için hala borçsuzluk kağıdı alamadı. Basketbol erkek ve kadın takımı da paraları ödenmediği için idmana çıkmadı.
Beşiktaş'ta ödeme krizi giderek büyüyor... Siyah- Beyazlı yönetim UEFA Lisansı için TFF'ye teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıtlarını hala imzalatamadı. Siyah-Beyazlı yönetim ödenmesi gereken paralar için kaynak ararken bu kez de basketbolcular kazan kaldırdı. Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı 4 aydır maaşlarını alamadığı için dün sabah yapılması gereken antrenmana çıkmadı.
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