Atletico’nun gözü de onda

Bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Dorukhan Toköz için devler yarışa girdi... İsmi çok önemli Avrupa kulübüyle anılan milli futbolcu konusunda flaş bir açıklama geldi. İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuşan Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, "Atletico Madrid'in Dorukhan'ı takip ettiğini biliyorum. Doğudan beni aramasalar da dolaylı şekilde bana ulaşıp, ilgilerini bildirdiler" dedi. Bu sözlerin ardından tüm gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi.