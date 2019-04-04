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'dan önemli açıklamalar: Fatih hocaya başsağlığı diledim

Arda, “Fatih hocanın babası vefat ettiğinde duyar duymaz aradım, aramaz mıyım. Fırsat olsa cenazesine de giderdim” dedi.

Fatih hocaya başsağlığı diledim
'ın eski yıldızı , CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk oldu... Arda Turan programda önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, 'da sorun yaşadığı 'i babası vefat ettiğinde arayıp aramadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Talat Amca'ya Allah rahmet eylesin. Kendisi hayır duası aldığımız, daha önce konuştuğum bir büyüğümüzdü. Hocamızın da başı sağ olsun tekrardan. Duyar duymaz aradım, aramaz mıyım. Bir baba vefat etmiş... Yani fırsat olsa cenazesine de giderdim... Ama çalışıyoruz. Kulübümüzü temsilen başkanımız gitti..."

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