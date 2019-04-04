Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk oldu... Arda Turan programda önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, Milli Takım'da sorun yaşadığı Fatih Terim'i babası vefat ettiğinde arayıp aramadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Talat Amca'ya Allah rahmet eylesin. Kendisi hayır duası aldığımız, daha önce konuştuğum bir büyüğümüzdü. Hocamızın da başı sağ olsun tekrardan. Duyar duymaz aradım, aramaz mıyım. Bir baba vefat etmiş... Yani fırsat olsa cenazesine de giderdim... Ama çalışıyoruz. Kulübümüzü temsilen başkanımız gitti..."
- Spor
- 04.04.2019
- Gazete
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