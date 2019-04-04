Akhisar finale göz kırptı

Akhisar'dan final için dev adım... Ege ekibi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla evinde oynayacağı rövanş öncesi final için büyük bir avantaj elde etti.
RÖVANŞ 24 NİSAN'DA
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Akhisarspor'a galibiyeti getiren tek golü 86. dakikada Jeremy Bokila kaydetti. İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak olan takımın belli olacağı rövanş maçı 24 Nisan'da Akhisarspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
RÖVANŞ 24 NİSAN'DA
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Akhisarspor'a galibiyeti getiren tek golü 86. dakikada Jeremy Bokila kaydetti. İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak olan takımın belli olacağı rövanş maçı 24 Nisan'da Akhisarspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
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