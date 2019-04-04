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Akhisar finale göz kırptı

, kupada yarı final ilk maçında Ümraniye’yi deplasmanda Bokila’nın golüyle geçti. Evinde oynayacağı rövanş öncesi final için büyük bir avantaj elde etti.

Akhisar finale göz kırptı
Akhisar'dan final için dev adım... Ege ekibi, yarı final ilk maçında deplasmanda 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla evinde oynayacağı rövanş öncesi final için büyük bir avantaj elde etti.

RÖVANŞ 24 NİSAN'DA
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada 'a galibiyeti getiren tek golü 86. dakikada Jeremy Bokila kaydetti. İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak olan takımın belli olacağı rövanş maçı 24 Nisan'da Akhisarspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

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