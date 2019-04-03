Ümraniye-Akhisarspor kupada kapışıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün de devam edecek. Kupada Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek yarı finale kadar gelen Türkiye 1. Lig ekibi Ümraniye evinde Akhisarspor'u konuk edecek.



A SPOR NAKLEN VERECEK

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ümraniye-Akhisarspor maçını A Spor naklen yayınlayacak.