Bugünkü
Takvim

Ümraniye-Akhisarspor kupada kapışıyor

Ziraat yarı final ilk maçında Ümraniye, Akhisar’ı konuk edecek

Ümraniye-Akhisarspor kupada kapışıyor
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün de devam edecek. Kupada Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek yarı finale kadar gelen Türkiye 1. Lig ekibi Ümraniye evinde Akhisarspor'u konuk edecek.

A SPOR NAKLEN VERECEK
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ümraniye-Akhisarspor maçını A Spor naklen yayınlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriÜmraniye-Akhisarspor kupada kapışıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri