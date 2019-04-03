Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, milli arayı iyi değerlendirdiklerini ligde kalan 8 maçı kazanmak istediklerini söyledi.



HATAYA YER YOK...

Ligde kalan 8 maça odaklandıklarını söyleyen Tolgay, şu ifadeleri kullandı: "İyi durumdayız. Bize Avrupa'ya gitmek yakışır. Kalan haftalardaki hedefimiz bu olacak. Bunun için hafta yapmamamız gerekiyor. Ankaragücü maçıyla da lige iyi bir dönüş yapmak ilk hedefimiz. Taraftarlarımızın kalan haftalarda desteğine de ihtiyacımız var."

