Bugünkü
Takvim

Fener’in yıldızı ’dan net mesaj

, “8 maç daha var. İyi durumdayız. Bize Avrupa’ya gitmek yakışır. Kalan haftalardaki hedefimiz bu” dedi.

Fener'e Avrupa yakışır
Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, milli arayı iyi değerlendirdiklerini ligde kalan 8 maçı kazanmak istediklerini söyledi.

HATAYA YER YOK...
Ligde kalan 8 maça odaklandıklarını söyleyen Tolgay, şu ifadeleri kullandı: "İyi durumdayız. Bize Avrupa'ya gitmek yakışır. Kalan haftalardaki hedefimiz bu olacak. Bunun için hafta yapmamamız gerekiyor. Ankaragücü maçıyla da lige iyi bir dönüş yapmak ilk hedefimiz. Taraftarlarımızın kalan haftalarda desteğine de ihtiyacımız var."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFener’in yıldızı Tolgay Arslan’dan net mesaj
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri