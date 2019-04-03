Önümüzdeki sezon kadrosunda çok ciddi değişiklikler yapmayı planlayan Fenerbahçe, ocak ayından beri gündeminde olan Fransız yıldız Oliver Giroud için ilk somut teklifini yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Giroud'un menajeri Michael Manuello ile bir görüşme yaptığı bildirildi.
- Spor
- 03.04.2019
- Gazete
Fenerbahçe, Fransız santrfor Giroud için kesenin ağzını açtı
Comolli, Oliver Giroud’nun menajeri Michael Manuello ile bir görüşme yaptı... Yıllığı 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdi. Düşünmek için süre istendi.
Önümüzdeki sezon kadrosunda çok ciddi değişiklikler yapmayı planlayan Fenerbahçe, ocak ayından beri gündeminde olan Fransız yıldız Oliver Giroud için ilk somut teklifini yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Giroud'un menajeri Michael Manuello ile bir görüşme yaptığı bildirildi.
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