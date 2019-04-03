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, Fransız santrfor Giroud i kesenin ağzını açtı

Comolli, ’nun menajeri ile bir görüşme yaptı... Yıllığı 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdi. Düşünmek i süre istendi.



Önümüzdeki sezon kadrosunda çok ciddi değişiklikler yapmayı planlayan Fenerbahçe, ocak ayından beri gündeminde olan Fransız yıldız Oliver Giroud için ilk somut teklifini yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Giroud'un menajeri Michael Manuello ile bir görüşme yaptığı bildirildi.

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