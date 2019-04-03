Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor'la kupada 0-0 berare kalmalarına rağmen final için iddialı konuştu. Deneyimli hocanın sözlerinden öne çıkanlar şöyle: "10 kişi kalana kadar rakibe pozisyon vermedik. Sonuç itibariyle, Galatasaray nerede olursa olsun, bu kupayı alacak, herkesi her yerde yenecek güçtedir"
KIRMIZI KART AĞIR KARARDI
"Arkadaşlarımın söylediğine göre, Luyindama'nın pozisyonunu pek kırmızı kart gibi görmüyorlar ama hakem öyle görmüş. Bu pek çok yere etki ediyor. Çeyrek final, yarı final, finalde pardon olmaz!"
OYUNCU ISLIKLAMAK YANLIŞ
"Taraftarımızın çabasını anlıyorum ama oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Üzerinde Galatasaray arması olan herhangi bir oyuncuya ne ıslıkla, ne de sözle yuh diyerek bir ceza vermesinler" Bu bize yakışmıyor."
GENEL KURUL'DA KONUŞMAK İSTEDİM
Yönetimin idari yönden ibra olmadığı Genel Kurul'la ilgili de konuşan Terim, "Genel Kurul'da 10-15 dakika konuşmayı çok istedim. Bu kurullar medyaya kapalı olmalı" dedi.
KIRMIZI KART AĞIR KARARDI
"Arkadaşlarımın söylediğine göre, Luyindama'nın pozisyonunu pek kırmızı kart gibi görmüyorlar ama hakem öyle görmüş. Bu pek çok yere etki ediyor. Çeyrek final, yarı final, finalde pardon olmaz!"
OYUNCU ISLIKLAMAK YANLIŞ
"Taraftarımızın çabasını anlıyorum ama oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Üzerinde Galatasaray arması olan herhangi bir oyuncuya ne ıslıkla, ne de sözle yuh diyerek bir ceza vermesinler" Bu bize yakışmıyor."
GENEL KURUL'DA KONUŞMAK İSTEDİM
Yönetimin idari yönden ibra olmadığı Genel Kurul'la ilgili de konuşan Terim, "Genel Kurul'da 10-15 dakika konuşmayı çok istedim. Bu kurullar medyaya kapalı olmalı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.