Dorukhan’a Lille talip

Dorukhan'a her geçen gün yeni bir talip çıkıyor... Beşiktaş'ta yıldızı parlayan isimlerin başında yer alan Siyah-Beyazlı oyuncuya bu kez Fransız kulüplerinden Lille'nin talip olduğu ortaya çıktı. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in Dorukhan'ın alınması için yönetime rapor verdiği öne sürüldü.
- Spor
- 03.04.2019
- Gazete
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