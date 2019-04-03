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’a Lille talip

’ın yıldız oyuncusunu Fransız kulüplerinden Lille istiyor.

Dorukhan’a Lille talip
'a her geçen gün yeni bir talip çıkıyor... Beşiktaş'ta yıldızı parlayan isimlerin başında yer alan Siyah-Beyazlı oyuncuya bu kez Fransız kulüplerinden Lille'nin talip olduğu ortaya çıktı. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in Dorukhan'ın alınması için yönetime rapor verdiği öne sürüldü.

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