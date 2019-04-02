Nefes kesen maçta kazanan Efes oldu Beşiktaş, 20 sayı geriden gelip son dakikada farkı 1’e indirdi. Ancak Anadolu Efes maç ı kazanmayı başardı. Larkin 28 sayıyla yıldızlaştı.

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 95-92 mağlup etti. Efes maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise Karşıyaka'yı deplasmanda 88-81 yendi. Sarı-Lacivertli ekipte Marko Guduric 20 sayıyla oynadı. Diğer maçta Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda 80-64 mağlup etti.