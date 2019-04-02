Nefes kesen maçta kazanan Efes oldu

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 95-92 mağlup etti. Efes maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise Karşıyaka'yı deplasmanda 88-81 yendi. Sarı-Lacivertli ekipte Marko Guduric 20 sayıyla oynadı. Diğer maçta Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda 80-64 mağlup etti.
- Spor
- 02.04.2019
- Gazete
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