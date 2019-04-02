Badou Ndiaye'den Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek açıklamalar... Sarı-Kırmızılı camia şu anda yönetimin ibra edilmemesine ve kalan 8 maça odaklansa da Senegalli yıldız Badou Ndiaye'den sevindirecek bir haber geldi... Tecrübeli oyuncunun menajeri William D'Avila Ndiaye'nin G.Saray'da mutlu olduğunu söyledi.
- Spor
- 02.04.2019
- Gazete
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