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Ndiaye Ada'ya dönmez! 'dan ayrılmak istemiyor

Yıldız oyuncunun menajeri William D’Avila “Şu anda kalan 8 haftaya konsantre oldu. takımına dönmeyeceği kesin. ’ı çok seviyor” dedi.



Badou Ndiaye'den Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek açıklamalar... Sarı-Kırmızılı camia şu anda yönetimin ibra edilmemesine ve kalan 8 maça odaklansa da Senegalli yıldız Badou Ndiaye'den sevindirecek bir haber geldi... Tecrübeli oyuncunun menajeri William D'Avila Ndiaye'nin G.Saray'da mutlu olduğunu söyledi.

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