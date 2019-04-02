



Badou Ndiaye'den Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek açıklamalar... Sarı-Kırmızılı camia şu anda yönetimin ibra edilmemesine ve kalan 8 maça odaklansa da Senegalli yıldız Badou Ndiaye'den sevindirecek bir haber geldi... Tecrübeli oyuncunun menajeri William D'Avila Ndiaye'nin G.Saray'da mutlu olduğunu söyledi.