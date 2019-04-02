Eljif Elmas, İtalya basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera ve Tuttosport, Eljif için Fiorentina ve Lazio'nun devrede olduğunu okurlarına duyurmuştu. Bu transferde Fiorentina ön plana çıkarken, Lazio'da teknik direktörün ısrarı da devreye girdi.
- Spor
- 02.04.2019
- Gazete
Lazio rekoru Eljif'le kıracak! Her durumda kazanan Fenerbahçe olacak
Eljif Elmas için ilk olarak Fiorentina 15 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak Lazio’nun hocası Inzaghi de genç yıldızı ısrarla istiyor... Inzaghi'nin Lazio'ya yaptırdığı en pahalı transfer 15 milyon Euro ile Carea. Inzaghi'nin ısrarı sürerse fiyat artacak ve rekor Eljif'le kırılacak.
Eljif Elmas, İtalya basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera ve Tuttosport, Eljif için Fiorentina ve Lazio'nun devrede olduğunu okurlarına duyurmuştu. Bu transferde Fiorentina ön plana çıkarken, Lazio'da teknik direktörün ısrarı da devreye girdi.
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