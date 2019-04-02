İlk 20 dakikada golü bulalım Fatih Terim dünkü idman öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı ve ilk 20 dakikada gol bulmalarını istedi.

Fatih Terim, Yeni Malatyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Dünkü antrenmandan önce futbolcularına ikazlarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maçta kesinlikle rehavet istemiyorum. İlk dakikadan itibaren oyun disiplinimizi rakibimize hissettirmeliyiz. İlk 20 dakikada gol bulmalıyız" ifadelerini kullandı.