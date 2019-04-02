Her zaman ilerde olacağız Fikret Orman Japonya’da kamp yapacaklarını söyleyerek , “Beşiktaş olarak her zaman ilerde olacağız” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbol takımının yaz kampını Japonya'da düzenlemek istediklerini belirtti. Yine bir başka dost ülke olan Malezya'da hazırlık maçları oynamak istediklerini söyleyen Orman, "Birlikte yürütülebilecek sportif, ticari ve sosyal sorumluluğa dayalı iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Beşiktaşımızın dünyanın en önemli kulüplerinden biri olma yolunda ilerliyor. Her zaman ilerde olacağız" ifadesini kullandı. TÜM MANŞETLER