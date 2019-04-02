Hagi, Beşiktaş’a Baluta’yı önerdi

Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Vitorul Constanta takımını çalıştıran ve aynı zamanda bu kulübün sahibi olan Hagi, yönetime Baluta'yı önerdi. Rumen hocanın 20 yaşındaki futbolcunun ilerde çok önemli bir isim olacağını söyleyerek Beşiktaş'ın bu oyuncuyu takip etmesini istedi.