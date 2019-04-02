Bugünkü
Takvim

Hagi, ’a Baluta’yı önerdi

Rumen hoca Siyah-Beyazlı yönetime ’da oynayan Tudor Baluta’yı teklif etti

Hagi, Beşiktaş’a Baluta’yı önerdi
Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Vitorul Constanta takımını çalıştıran ve aynı zamanda bu kulübün sahibi olan Hagi, yönetime Baluta'yı önerdi. Rumen hocanın 20 yaşındaki futbolcunun ilerde çok önemli bir isim olacağını söyleyerek Beşiktaş'ın bu oyuncuyu takip etmesini istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriHagi, Beşiktaş’a Baluta’yı önerdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri