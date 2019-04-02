F.Bahçe derbisine yetişecek

Sezon başından beri yaşadığı sakatlıklarla takımdan uzak kalan Yuto Nagatomo, 14 Nisan'daki Fenerbahçe maçında sahada olacak. Japon sol bek bu sezon 225 günde 20 maçta oynadı. akciğer sönmesi yaşayan ve ölümden dönen Nagatomo son olarak bağlarındaki esneme nedeniyle takımdan ayrı kaldı.
- Spor
- 02.04.2019
- Gazete
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