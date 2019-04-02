Cimbom kupa mesaisinde Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugü nYeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20.00’de start alcak

Milli maçlar ve seçimler nedeniyle futbola verilen ara bugün sona eriyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray, bugün evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Cimbom, kupada yarı finale 5. Tur'da Keçiörengücü, Son 16 Turu'unda Boluspor ve çeyrek finalde de Hatayspor'u eleyerek geldi. Yeni Malatyaspor ise Kırklarelispor, Etimesgut Belediye, Bodrumspor ve Göztepe'yi saf dışı bırakarak yarı finale çıktı. Renkdaş iki takım daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Malatyaspor'un galibiyetlerde 2'yi 1 üstünlüğü bulunuyor.