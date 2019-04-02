Çılgın taraftar dedesinin kafatasıyla kutlamalarda! Arjantin’de Racing taraftarı, şampiyonluk kutlamalarına dedesinin kaftasını getirdi...

Arjantin Süper Ligi'nde Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Racing, 18. şampiyonluğunun mutluluğunu yaşarken kutlamalara bir taraftar damgasını vurdu. Dedesinin kafatasını kutlamalara getiren bir taraftar, büyük babasının Racing Club fanatiği olduğunu söyleyerek, "Dedem bununla gurur duyardı" açıklamasını yaptı.