Çılgın taraftar dedesinin kafatasıyla kutlamalarda!

Arjantin Süper Ligi'nde Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Racing, 18. şampiyonluğunun mutluluğunu yaşarken kutlamalara bir taraftar damgasını vurdu. Dedesinin kafatasını kutlamalara getiren bir taraftar, büyük babasının Racing Club fanatiği olduğunu söyleyerek, "Dedem bununla gurur duyardı" açıklamasını yaptı.
- Spor
- 02.04.2019
- Gazete
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