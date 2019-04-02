Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e övgü: Ne kazandıysam Güneş sayesinde Burak Yılmaz, Şenol Güneş’e çok şeyler borçlu olduğunu söyledi

Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı. Güneş'in kendi hayatındaki yerinin tarif edilemeyeceğini söyleyen golcü yıldız, "Şu anda ne kazandıysam Güneş sayesindedir. Allah ondan razı olsun, benim için bir baba gibidir. Zaten en büyük özelliği sorunlu, bitti denilecek oyuncuların hepsini hayata döndürüp onlardan yüksek performans almasıdır" dedi.